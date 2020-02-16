Россияне задолжали за ипотеку 77 миллиардов

Просроченная ипотека в России стала более частым явлением: к концу 2019 года объем опозданий по выплате ипотечных кредитов вырос на 12%, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Об этом, в числе прочих, говорят результаты исследований, проведенных бюро кредитных историй «Эквифакс». Согласно подсчетам, актуальный объем задолженности россиян по ипотеке достиг 77 000 000 000(миллиардов) рублей и продолжает расти.

Параллельно росту долгов, подскочило и число ипотечных договоров, в особенности тех, по которым граждане допускают просрочку — на 14%. Однако общий уровень «просрочки» за целый по таким кредитам осталась прежней, и держится на уровне 1,4%. В профильной компании «Эквифакс» пояснили, что основная массовая доля роста задолженности и просроченных платежей пришлись именно на четвертый квартал прошлого года. Эксперты объясняют это попытками игроков рынка реструктурировать дефолтные кредиты и фиксацию негативного(по итогам года) результата.