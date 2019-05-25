Итоги Всероссийской горячей линии по профилактике клещевого энцефалита подвел Роспотребнадзор, сообщает DEITA.RU.

Как отметили в надзорном ведомстве, с 1 по 15 мая 2019 года специалистами Роспотребнадзора в различных регионах было организовано консультирование граждан по вопросам профилактики клещевого энцефалита.

Всего специалистами надзорного ведомства было проведено 51996 консультаций граждан. Наиболее часто россияне интересовались , как правильно действовать при присасывании клеща. В числе популярных вопросов оказались график работы лабораторий, исследующих клещей, а также оказание медицинской помощи.

Главное Управление МЧС России по Приморскому краю предупредило об опасности клещей. Приморские спасатели рекомендуют отправляясь в лес, использовать специальные противоэнцефалитные костюмы. Если нет специальной одежды, то следует одеваться так, чтобы легко можно было проводить быстрый осмотр для обнаружения прицепившихся к одежде клещей. Лучше, чтобы одежда была светлой, однотонной - на ней легче заметить опасных насекомых.

Также рекомендуется проводить регулярные (раз в 10-15 минут) осмотры для обнаружения клещей. После возвращения из леса необходимо сразу снять одежду и тщательно осмотреть ее, а также все тело. Клещи присасываются к человеку не сразу, и соблюдение простых профилактических мер позволяет быстрее обнаружить клещей и избежать опасных заболеваний, Чем быстрее будет обнаружен и удален с тела присосавшийся клещ, тем меньшую дозу возбудителя он передаст человеку.

Дмитрий Санников