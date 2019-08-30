В России возобновляют продажу облигаций населения. Что это, как это и зачем это нужно - в материале DEITA.RU.

По информации министерства финансов, уже со 2 сентября граждане снова смогут занять государству денег под проценты.

Возобновляется выдача облигаций для физических лиц. Объем первой партии - 15 миллиардов рублей. Выдаваться ценные бумаги будут в нескольких банковских организациях - Сбербанк, ВТБ, Почта-банк и Промсвязьбанк.

Выдача облигаций стала более лояльной - теперь не нужно платить процент банку. За вас это оплатит федеральный бюджет. Кроме того, минимальная сумма облигации снижена с 30 тысяч рублей до 10 тысяч.

Отныне под залог новых облигаций владельцы смогут привлекать кредиты у банков-агентов. В старых образцах такой возможности не было предусмотрено. Минфин уверен, что ОФЗ - лучшая альтернатива банковскому депозиту.

Такие облигации - своего рода займ тому, кто их выдает. В данном случае заемщиком являются федеральные власти. Власть является гарантом выплат с процентами. Только эти ценные бумаги нельзя продать или передать в пользование друзьям ил родственникам - все строго персонально.

Для понимания: представьте, что у вас есть приятель, и он хочет занять 90 000 руб.— не хватает на покупку машины. Деньги отдать сможет через год, но согласен отдать 100 тысяч. Вы договариваетесь и составляете расписку. Затем друг вам все отдает, а на руках остается расписка. Вот это и есть облигация.

Такие облигации позволяют россиянам получать с них процент каждые полгода, а полную стоимость государство возмещает в течение трех лет. Последний на данный момент выпуск облигации подразумевал от 6 до 8,5 процентов дохода приобретающему.

Государственные облигации выгодны народу, ведь единственны риск не вернуть деньги - это случай, когда заемщик переживает банкротство. Банкротства целой страны в ближайшее время ждать не стоит.

Впервые облигации выпустили в 2017 году. Сначала интерес был устойчивым, но вскоре народ охладел. С целью завлечения людей условия выдачи были смягчены. Причина нового облигационного маневра страны находится на поверхности. Это обычная практика властей, когда существует риск дефицита бюджета.

Доходы с федеральных облигаций, как и любые другие доходы, облагаются налогом в 13 процентов. Но в данном случае сумма автоматически будет удержана с получателя при расчете.

Василий Кучин