DEITA.RU подводит результаты опроса.

Большинство участников опроса (52,38%) выбрали вариант о том, что они исправно платят деньги за вывоз мусора, но вместе с тем заметили, что плата за эту услугу выросла.

19% ответили, что они живут в частном доме и не платят за вывоз мусора.

16,85% выбрали ответ, что услуга по вывозу мусора появилась в их платёжках, но сами суммы не изменились.

А вот 11,72% не заметили ни новой строчки в платёжках, ни повышения стоимости услуги.

Дмитрий Шевченко