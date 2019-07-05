Источник изображения: DEITA.RU
DEITA.RU подводит результаты опроса.
Большинство участников опроса (52,38%) выбрали вариант о том, что они исправно платят деньги за вывоз мусора, но вместе с тем заметили, что плата за эту услугу выросла.
19% ответили, что они живут в частном доме и не платят за вывоз мусора.
16,85% выбрали ответ, что услуга по вывозу мусора появилась в их платёжках, но сами суммы не изменились.
А вот 11,72% не заметили ни новой строчки в платёжках, ни повышения стоимости услуги.
Дмитрий Шевченко
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