Новости
Уголь стал основой дальневосточной экономики
28 Май 2020, 13:45
Путин увеличивает пособие по безработице в три раза
28 Май 2020, 13:15
Японцы не ждут дальневосточников и не дадут денег
28 Май 2020, 12:45
Закон о чипировании принят в Приморье
28 Май 2020, 12:15
ДОМ.РФ построит жилой комплекс рядом с ДВО РАН
28 Май 2020, 11:45
Дорога в Приморье впервые увидит асфальт
28 Май 2020, 11:15
Закон о парковках принят в Приморье
28 Май 2020, 10:45
Сервис «Личный кабинет» ПАО «ДЭК» набирает популярность
28 Май 2020, 10:34
Россияне запланировали летний отдых, несмотря на эпидемию
Статистика заболеваемости коронавирусом в России, которая всё ещё продолжает оставаться на плато, не останавливает россиян от планирования летнего отдыха, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Lenta.ru.
Специалисты сервиса OneTwoTrip поделились данные, которые свидетельствуют о повышенном интересе граждан России к внутреннему туризму с оглядкой на его проведение в ближайшие месяцы.
Аналитики отмечают, что в последние майские дни полным ходом идёт бронирование поездок и отелей на таким популярным направлениям, как Сочи и Анапа, а также Краснодар и Симферополь.
Вместе с тем, к концу лета увеличился спрос на перелеты в Петропавловск-Камчатский.
Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин попросил россиян настраиваться на то, чтобы провести в этом году отпуск в пределах страны.