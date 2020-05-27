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17 Февраль 2020, 14:13

Россияне запланировали летний отдых, несмотря на эпидемию

массаж, торговый центр, отдых

Статистика заболеваемости коронавирусом в России, которая всё ещё продолжает оставаться на плато, не останавливает россиян от планирования летнего отдыха, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты сервиса OneTwoTrip поделились данные, которые свидетельствуют о повышенном интересе граждан России к внутреннему туризму с оглядкой на его проведение в ближайшие месяцы.

Аналитики отмечают, что в последние майские дни полным ходом идёт бронирование поездок и отелей на таким популярным направлениям, как Сочи и Анапа, а также Краснодар и Симферополь.

Вместе с тем, к концу лета увеличился спрос на перелеты в Петропавловск-Камчатский.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин попросил россиян настраиваться на то, чтобы провести в этом году отпуск в пределах страны.

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