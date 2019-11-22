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Россияне заплатят еще больше налогов
В следующем году налоговые выплаты россиян станут еще сильнее бить по кошелькам - к такому выводу придет каждый, кто заглянет в итоговую статистику ФНС по итоговым суммам уплаченных налогов за последние четыре года. Подробнее об этом сообщает DEITA.RU.
Речь идет о ежегодно растущих суммах обязательных выплат за владение имуществом, землей и транспортными средствами в России. На сайте ФНС сказано, что в две тысяч пятнадцатом году россияне в общем счете отдали за три налога около ста семидесяти восьми тысяч рублей, а уже через три года - в две тысячи восемнадцатом году - итоговые суммы выросли до двухсот тридцати восьми тысяч рублей. При этом нет никаких данных о значительном увеличении количества россиян, регулярно оплачивающих налоговые счета.
Эксперты издания «Ведомостей» пришли к выводу, что по итогам текущего года указанная сумма окажется еще более высокой т.к. в период с прошлого года по настоящее время стоимость каждого из трех налогов выросла на пару десятков процентов.
Так, на двадцать семь процентов по сравнению с прошлогодними показателями вырос налог на имущество, на двадцать процентов - транспортные выплаты и на семнадцать процентов - земельный налог.
В ФНС отметили, что на сегодняшний день по местам фактического проживания или регистрации россиян было отправлено около пятидесяти трех миллионов налоговых уведомлений, чуть более шестнадцати миллионов электронных квитанций ждут граждан в личных кабинетах на сайте госуслуг.
Екатерина Цой