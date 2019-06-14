Едва ли найдется хоть один взрослый россиянин, еще не высказывавшийся по поводу пенсий и их размера. Этот вопрос обсуждают и рядовые граждане, и власти. Заговорил о них и глава Счетной палаты Алексей Кудрин, заявив, что пенсии приблизят к уровню развитых стран, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Достигать заманчивого результата предлагается с помощью программы индивидуального пенсионного капитала, сокращенно – ИПК. Это – совместная разработка Минфина и ЦБ. Действует просто: на будущие пенсии предлагают отчислять семьдесят процентов заработной платы вместо тридцати – сорока нынешних.

Согласно такой схеме действий, гражданин сам определяет, какой процент зарплаты отдавать на накопительную пенсию. Стоит ли участвовать в этом, платить ли самостоятельно или с помощью автоматических регулярных отчислений – тоже решает сам гражданин.

Анастасия Туркова