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Россияне заплатят за проезд банками и бутылками

пластик, бутылка, посуда

Минтранс РФ рассматривает возможность оплаты проезда гражданами с помощью пустых бутылок и жестяных банок. Об этом сообщает DEITA.RU.

Данная экологическая инициатива ведомства стала результатом работы над исполнением майского поручения премьер-министра Дмитрия Медведева по возобновлению в стране пунктов приема использованной тары.

Специалисты министерства хотят в ближайшее время провести эксперимент с установкой специальных автоматов в метро и железнодорожных станциях для приема бутылок и банок в обмен на начисление бонусов на проездные карты в Москве, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. Отмечается, что с помощью баллов за мусор россияне смогут оплачивать не только проезд на электричках и поездах метро, но и парковку.

Отмечается, что если экологический эксперимент покажет положительный результат, то аналогичные автоматы появятся и в остальных городах России.

Екатерина Цой

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