Россияне заплатят за работу на иностранцев

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Российские компании, специализирующиеся на сфере IT, обяжут платить налоги с доходов при работе на иностранного работодателя, сообщает DEITA.RU.

Новый закон вступил в силу в следующем году. Поправки в Налоговый кодекс вводит обязанность для иностранных IT-корпораций и российских компаний, чья штаб-квартира находится за рубежом, уплачивать государству сбор с полученных на территории России доходов.

Таким образом, госказну в следующем году пополнят отчисления таких международных «гигантов», как Facebook, Apple, Microsoft, Netflix, Google и т.д.

По предварительной информации Министерства финансов РФ, под действие нового закона попадут тридцать девять иностранных компаний.

Юристы скептически отозвались на эту инициативу, напомнив ведомству о запрете двойного налогообложения, которое в большинстве случаев прописано в договорах с компаниями, а также о регулярной уплате последними других положенных отчислений: НДС, НДФЛ, страховых взносов за официально работающих на них россиян и т.д.

Екатерина Цой

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