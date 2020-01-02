Россияне заплатят за свои покупки: беспошлиный порог снова опустили до 200 евро

В России вступил в силу новый закон, который понижает беспошлиный порог на покупки в иностранных интернет-магазинах, сообщает DEITA.RU.

Теперь покупки дороже 200 евро будут облагаться обязательным платежом. Причем заплатить придется даже за те посылки, которые были заказаны еще в прошлом году. В прошлом году порог беспошлины также снижали с тысячи евро до 500 евро. Однако теперь пошлина будет составлять 15% от стоимости, вместо прошлогодних 30%.

В результате прошлогодних применений закона таможенные платежи увеличились практически вдвое. Выдавать посылки будут на почте, где обещают, что проблем не будет. Также заплатить придется за лишние килограммы если посылка будет весит более 31 кг.

Иван Юрьев