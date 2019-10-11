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Россияне заработают на навязчивых банках

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Поправки в главный «кредитный» закон России позволит гражданам взыскивать с банков денежные компенсации за навязывание дополнительных услуг при оформлении займа. Об этом сообщает DEITA.RU.

Автором «компенсационной» инициативы стало Министерство финансов. Согласно документу, опубликованному на сайте правовой информации, для недобросовестных банков, пытающихся заработать на легковерных россиянах, будет введена специальная система штрафов.

«В случае обнаружения нарушений в части навязывания клиентам необходимости оплаты различных дополнительных услуг, банки будут обязаны возместить россиянам всю уплаченную сумму за навязанные услуги, умноженную на два», - предлагает Минфин.

Также документ говорит о законодательном запрете страхования кредита, независимости от его сумму и срока выплаты.

Ведомство обещает проследить за тем, чтобы в случае вступления поправок в законную силу банка не «задрали» годовые ставки по потребительским займам.

Екатерина Цой

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