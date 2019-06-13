Банки заинтересовались происхождением и судьбой денег с вкладов россиян, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Всё больше клиентов финансовых организаций заявляют о том, что банки желают знать информацию о деньгах своих вкладчиков, а именно откуда у них появились деньги, чтобы открыть депозит на определённую сумму и зачем человек хочет его закрыть. Другими словами, банки хотят знать историю "до" и историю "после" тех денег, которые им приносят клиенты.

Иногда встречаются случаи, когда банк требует письменную расписку с вкладчика о том, куда именно он собирается потратить снимаемые с депозита деньги. В других ситуациях, при попытке произвести эту же операцию, у клиентам начинают интересоваться тем, где он заработал эти средства, которые изначально принёс на свой счёт.

В Сбербанке объяснили изданию, что у них есть практика обращений за разъяснениями к клиенту, действия которого кажутся ему подозрительными. В банке говорят о том, что все суммы, которые превышают 600 тысяч рублей подпадают под пристальное внимание организации, а также Росфинмониторинга. Всё это делается для того, чтобы предотвратить незаконные операции с деньгами, в частности, так называемый, "отмыв".

Для того, чтобы провести операцию с большой суммой, скажем, около миллиона, клиенту уже потребуется документ, например, договор купли-продажи или дарственная.

Ранее сообщалось о том, что президент России Владимир Путин освободил россиян от уплаты налога за продажу жилья.

Дмитрий Шевченко