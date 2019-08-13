Граждане заметили изменения в товарах на полках, сообщает DEITA.RU.

ВЦИОМ показал недовольство россиян изменением веса и объёма упаковок в магазинах. По данным социологов, 72% граждан отметили уменьшение размеров упаковки при схожей или даже большей цене товаров.



При этом 65% опрошенных связали эти изменения с желанием обмануть покупателей. Кроме этого, большинство респондентов обвинил в этом производителей, а около трети граждан думаю, что к этому могут быть причастны и сами торговые сети.



66% россиян считают, что надписи на упаковках нужно увеличить, а ещё 58% считают, что нужно указывать на ценниках стоимость в пересчете на килограмм или литр продуктов.

Дмитрий Шевченко