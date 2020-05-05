Россияне жалуются на домашнее насилие

Согласно сведениям, поступившим от некоторых некоммерческих организаций, в России стали более чем в два раза жаловаться на насилие в семье, сообщает ИА DEITA.RU. Об этом заявила Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека.

Специалист отмечает, что с начала второй декады апреля возросло как число жертв насилия в семье, так и количество случаев домашнего насилия. Цифры возросли более чем в два раза, превысив отметку в 13 тысяч обращений, тогда как месяцем ранее (в марте) подобных обращений было чуть больше шести тысяч, пишет «Ura.ru».

Одним из препятствий для жертвы можно назвать сложность обращения за помощью, отмечает Татьяна Москалькова. Подобную ситуацию можно объяснить страхом жертвы – после обращения за помощью, обидчик может усилить нападки.

Россия – не единственная страна, где возросло число обращений за помощью. Так, во Франции стали жаловаться на насилие в собственном доме почти на треть чаще, в КНР – чаще на 25%.

Стоит отметить, что в России к теме домашнего насилия в последние годы начали относиться всё более трепетно. Наглядным случаем стала ситуация с Региной Тодоренко. Девушка высказалась на страничке в социальной сети таким образом, что большинству подписчиков показалось, что девушка могла оправдывать насилие в семье. Подписчики оставили много рассерженных комментариев по этому поводу. Журнал «Glamour» лишил Регину Тодоренко звания «Женщина года», несколько компаний расторгли с девушкой рабочие контракты.

Ранее сообщалось, что до выхода на плато по коронавирусу в России ещё далеко. Специалисты Минздрава России оценили протекание эпидемии заболевания в стране, и пришли к выводу, что пиковых значений отмечено ещё не было, поэтому о выходе на плато по COVID-19 говорить ещё рано.