Граждане продолжают оставаться недовольными качеством услуг сотовой связи, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Россияне выразили своё недовольство работой мобильных операторов. Роскомнадзор отчитался о росте числа жалоб в адрес операторов мобильной связи.

В течение всего одного квартала, их объём вырос на 22%. Главными причинами жалоб стали навязываемые платные функции и завышение цен на услуги связи.

Клиенты МТС и Мегафона чаще всего жаловались на сумму выставленного счета, а абоненты Билайна и Tele2 больше всего остались недовольны подключением дополнительных услуг без их согласия.

Качество связи также волновало от 12% до 25% клиентов мобильных операторов. Вместе с этим, эксперты отмечают, что люди уже поняли, что качество связи зависит от их локации, телефона и даже погоды.

Дмитрий Шевченко