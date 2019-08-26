Люди по всей стране не могут зайти в онлайн банк и совершить перевод средств, сообщает DEITA.RU.



Россияне массово жалуются на неработающий с самого утра «Сбербанк Онлайн». Как пишет РБК, жалобы на сбой в системе приходят из разных городов России - Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска и других.

Пользователи жалуются, что не могут зайти в приложение, а также перевести деньги с одного счета на другой. По данным издания, 70% пользователей в принципе не могут зайти в систему. Только 10% зайти могут, а вот перевести деньги - нет.

Елена Миронова