Россияне боятся кризиса, но ждут его наступления едва ли не на днях, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Свободную Прессу".

Про наступление кризиса кричат заголовки материалов в СМИ, об этом пишут в социальных сетях и говорят простые россияне.

Политики же утверждают, что кризис не предвидится, и ситуация под контролем. Это напоминает ситуацию в 2013 году, когда примерно то же самое утверждал Алексей Улюкаев, министр экономразвития. По его словам выходило, что замедляться и падать темпы роста валового производства не будут, даже если Россия в стагнации. Эксперты били тревогу, заявляя о критических темпах роста ВВП, а министр утверждал, что это у страны социальных обязательств слишком много. А волноваться не о чем: и потребительский спор, и экспорт в РФ имеется. По его словам, нет рецессии, и в дальнейшем не будет.

Улюкаев говорил также, что Минэкономразвития начнет по-новому строить стратегию развития экономики до 2020 года. Между тем кризис 2013 года повлиял и на Россию, и на другие страны, особенно задевая сырьевую экономику.

Анастасия Туркова