Россиянин кинулся с ножом на полицейского из-за замечания о собаке

Житель Подмосковных Озер атаковал двух полицейских, которые подошли к нему и сделали замечание по поводу выгула собаки, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Как пишет издание, мужчина отошел с собакой слишком далеко от дома – согласно правилам, выгуливать животных можно только в 100 метрах от дома – и не дальше. Мужчина пришел в ярость и кинулся на стражей порядка с ножом.

В подмосковной полиции сообщили, что произошел скандал еще 1 мая. Оба полицейских ранены и госпитализированы. Сейчас устанавливаются все детали и причины случившегося.

Напомним, что с 12 мая в Подмосковье перестанут пускать в общественный транспорт пассажиров без масок или респираторов.