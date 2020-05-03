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Россиянин кинулся с ножом на полицейского из-за замечания о собаке

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Скандал произошел на майских праздниках

Житель Подмосковных Озер атаковал двух полицейских, которые подошли к нему и сделали замечание по поводу выгула собаки, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Как пишет издание, мужчина отошел с собакой слишком далеко от дома – согласно правилам, выгуливать животных можно только в 100 метрах от дома – и не дальше. Мужчина пришел в ярость и кинулся на стражей порядка с ножом.

В подмосковной полиции сообщили, что произошел скандал еще 1 мая. Оба полицейских ранены и  госпитализированы. Сейчас устанавливаются все детали и причины случившегося.

Напомним, что с 12 мая в Подмосковье перестанут пускать в общественный транспорт пассажиров без масок или респираторов. 

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