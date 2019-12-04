Россиянин купил псалтырь у губернатора за 50 тысяч

Часы класса люкс продали за 400 с лишним тысяч рублей, сообщает DEITA.RU.



Управление Росимущества по Удмуртии и Кировской области отчиталось о продаже имущества бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых.

Так, со второго раза удалось продать люксовые часы Blancpain Aqua Lung за 474 тысяч рублей. Также с молотка ушел псалтырь 1779 года за 50 тысяч рублей, автомобиль «Ниссан Патрол» за миллион рублей и прочие вещи.

Напомним, Белых осудили за получение взятки. Ему предстоит выплатить штраф в размере 48 млн рублей. Сам экс-губернатор в колонии строгого режима на 8 лет.

Елена Миронова