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Россиянин купил псалтырь у губернатора за 50 тысяч
Часы класса люкс продали за 400 с лишним тысяч рублей,
сообщает DEITA.RU.
Управление Росимущества по Удмуртии и Кировской области отчиталось о продаже имущества бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых.
Так, со второго раза удалось продать люксовые часы Blancpain Aqua Lung за 474 тысяч рублей. Также с молотка ушел псалтырь 1779 года за 50 тысяч рублей, автомобиль «Ниссан Патрол» за миллион рублей и прочие вещи.
Напомним, Белых осудили за получение взятки. Ему предстоит выплатить штраф в размере 48 млн рублей. Сам экс-губернатор в колонии строгого режима на 8 лет.
Елена Миронова