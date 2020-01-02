Россиянин не получит обещанный миллиард

Миллиард рублей в полном объеме не сможет получить россиянин, который на днях выиграл такую сумму в лотерею, сообщает DEITA.RU.

Часть выигрыша пойдет на оплату налога, то есть от выигрыша победитель перечислит в казну страны 13% или 130 млн рублей, остальная часть пойдет ему в руки.

По сей день победитель не объявился, известно, что это человек из Москвы.

Он будет первым человеком, который выиграл миллиард рублей в России. Билет он купил в обычном магазине, поэтому связаться с ним сложнее - контактные данные он не оставлял. Организаторы будут ждать звонка победителя нескольких недель.

По словам организаторов, всего было продано 50 миллионов выигрышных билетов. Также крупные выигрыши получили жители Дальнего Востока, они выиграли по миллиону рублей.

Иван Юрьев