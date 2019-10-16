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Россиянин ограбил средневековую таверну
16 Октябрь 2019, 18:15
Россиянин ограбил средневековую таверну
Популярную у туристов Выборга средневековую таверну ограбил неизвестный посетитель. Об этом сообщает DEITA.RU.
Полиция Выборга подняла на уши единственный в России средневековый город и коллег из Ленинградской области, чтобы найти похитителя хорошей копии рыцарской кольчуги.
Рубашечный доспех несколько лет висел на стене заведения в качестве украшения интерьера. Как следует из материалов расследования, в минувшую субботу один из посетителей таверны снял десятикилограммовую кольчугу со стены, надел на себя и вышел на улицу. Больше мужчина в стилизованном кафе не появлялся.
Сегодня полиция разыскивает мужчину, который отдыхал в компании пятерых мужчин, вечером двенадцатого октября. Лицо похитителя отчетливо видно на записях камер видеонаблюдения таверны. Видеозаписи уже переданы в МВД области.
Отметим, стоимость похищенной кольчуги оценивается в десять тысяч рублей.
Екатерина Цой