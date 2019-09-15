Россиянин остался без квартиры из-за риелтора

Уголовное дело получил сотрудник агентства по недвижимости за присвоение чужого жилья, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на местное управление МВД.

В Воткинском районе сельский житель собирался продать квартиру и обратился за содействием к риелтору. Специалист взялся за работу и обещал найти покупателя, но вместо этого оформил квартиру как свою собственность и продал.

Полученные 1,2 миллиона рублей он присвоил, на звонки отвечать перестал и вынудил тем самым мужчину обратиться в полицию.

Мошенника ждет уголовная ответственность за противоправные действия и заключение на срок до десяти лет. В настоящее время он находится под домашним арестом.

Анастасия Туркова