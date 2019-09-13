Россиянин отдал полмиллиона за выход на работу

Жителю Лесозаводска пришлось срочно выплатить полумиллионный кредит, чтобы устроиться на работу за границей. Об этом сообщает DEITA.RU.

В УФССП России по Приморскому краю рассказали, что долгое время приморец оказывался возвращать «кредитные» пятьсот шестьдесят тысяч рублей, просто игнорируя всяческие попытки влияния со стороны ведомств.

Заставить исполнить кредиторскую обязанность мужчину не смог ни суд, в который по истечению срока уплаты задолженности обратился банк, ни повестка об исполнительном производстве от судебных приставов. Но, к огромному изумлению сотрудников ведомства, ситуацию на корню изменило постановление об ограничении права выезда за границу.

Оказалось, что приморец взял ссуду в банке незадолго до трудоустройства за рубежом. Мужчина попросту не знал, что «шестизначная» задолженность станет весомым аргументом для пограничников не пустить должника за пределы страны. После получения «письма счастья» от ФССП он быстро погасил долг со всеми исполнительными сборами и уехал на заработки.

Екатерина Цой