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Россиянин открыл стрельбу в своей квартире

Ружье

Один из жителей Лучегорска вечером, 4 ноября, начал стрельбу из охотничьего ружья, запершись в своей квартире, сообщает DEITA.RU.

По информации городского паблика luchegorsk.notofficial, местные жители отмечают, что мужчина ранее вел себя довольно адекватно, не нарушал закон и порядок, имел лицензию на охотничье ружье.

В полицию обратилась супруга нарушителя. Она сообщила, что её 37-летний муж в результате конфликта схватил ружье и четыре раза выстрелил в сторону женщины. Однако, пострадавшей удалось выбраться из злополучного жилища и сбежать.

Ведомство отмечает, что мужчина заперся от полицейских и отказывался выходить. Стражи порядка пошли на переговоры. Так же подчеркивается, что при инциденте никто не пострадал. Кроме того, было отмечено, что последние несколько дней горожанин злоупотреблял спиртным.

Александра Маслова

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