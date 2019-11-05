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Россиянин открыл стрельбу в своей квартире
Один из жителей Лучегорска вечером, 4 ноября, начал стрельбу из охотничьего ружья, запершись в своей квартире, сообщает DEITA.RU.
По информации городского паблика luchegorsk.notofficial, местные жители отмечают, что мужчина ранее вел себя довольно адекватно, не нарушал закон и порядок, имел лицензию на охотничье ружье.
В полицию обратилась супруга нарушителя. Она сообщила, что её 37-летний муж в результате конфликта схватил ружье и четыре раза выстрелил в сторону женщины. Однако, пострадавшей удалось выбраться из злополучного жилища и сбежать.
Ведомство отмечает, что мужчина заперся от полицейских и отказывался выходить. Стражи порядка пошли на переговоры. Так же подчеркивается, что при инциденте никто не пострадал. Кроме того, было отмечено, что последние несколько дней горожанин злоупотреблял спиртным.
Александра Маслова