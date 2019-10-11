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Россиянин получил пятикратный штраф за одно нарушение
Пользователи «Помощника Москвы» едва не заставили местного жителя пять раз заплатить за одно нарушение ПДД, сообщает DEITA.RU.
По словам автолюбителя, он признает, что поступил в корне неверно, когда припарковал свое авто на газоне возле жилого массива города, но получив сразу пять «писем счастья» с требованием оплатить по каждому пять тысяч рублей, решил обратиться за разъяснениями в МАДИ.
«Да, я совершил плохой поступок - встал на газон обоими колесами и долго не убирал машину. Я признаю свою вину, но не считаю возможным штрафовать водителя пять раз за одно и то же нарушение, - высказал москвич отметив, что он долгое время не устранял нарушение ПДД из-за затянувшегося переезда. - Только через пять дней я смог сесть за руль и исправить ситуацию».
Удивительно, но через некоторое время после оплаты одной из пять квитанций и написания жалобы в Mos.ru, с россиянина сняли четыре дубликата штрафа.
Отметим, что Конституция РФ прямо запрещает наказывать россиян за любое преступление больше одного раза. Исключение - если гражданин совершает аналогичное преступление после карательных санкций или же вскрывают новые обстоятельства правонарушения.
Екатерина Цой