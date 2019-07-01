Глава села продал жилой дом с жильцами на правах собственности коммерческой организации, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РГ.

В селе Теплый Ключ Томпонского района Якутии заведено уголовное дело на главу села. Он продал организации дом с квартирами, находящимися в собственности у жильцов. Предполагалось, что организация с ограниченной ответственностью организует там капитальный ремонт и заселит своих сотрудников.

Более того, глава села сделал фиктивный документ – решение Совета о передачи здания в аренду и внесении его в прогнозный план-план приватизации.

Нестандартным решением заинтересовалась прокуратура, решив расследовать дело подробнее. В настоящее время на предприимчивого сельского главу заведено уголовное дело.

Анастасия Туркова