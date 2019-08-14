Полиция пришла в изумление после обнаружения "резинового" коттеджа, сообщает DEITA.RU.

В Новосибирске найден частный дом, в котором было прописано более тысячи мигрантов. По информации регионального МВД, их зарегистрировал 32-летний местный житель.

Пикантности ситуации придаёт то, что недвижимость не находится в собственности предприимчивого гражданина, а лишь в аренде.

В ходе проверки правоохранителей выяснилось, что в коттедже общей площадью 150 квадратных метров есть всего 16 комнат и 92 спальных места, в то время как прописанных в десять с лишним раз больше.



Как отмечают полицейские, за каждого поставленного на учёт мигранта мужчина получал денежное вознаграждение.

Теперь за фиктивную постановку иностранцев на учёт новосибирцу грозит три года тюрьмы или крупный штраф.

Дмитрий Шевченко