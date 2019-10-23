Россиянин сядет на 10 лет за укушенное ухо ДПС-ника

Мужчина вел себя неадекватно – за это его могут надолго лишить свободы, сообщает DEITA.RU.



Житель Вилючинска (Камчатский край) совершил крайне необычное преступление. О его подробностях сообщили в краевом СУ СК РФ.

По данным следствия, 26-летний молодой человек вел себя неадекватно: бегал по проезжей части. На это обратили внимание инспекторы ГИБДД, которые задержали его.

Пока стражи порядка оформляли документы, дебошир укусил за ухо стажера ДПС. Но на этом приключения молодого человека не закончились. Полицейские отвезли его в больницу – проверить кровь на содержание в ней алкоголя. В больнице задержанный нанес удары второму инспектору. Сообщается, что был поврежден глаз.

Сейчас делом занимается следствие. За причинение вреда здоровью сотрудникам полиции при исполнении молодого человека могут лишить свободы на 10 лет.

Елена Миронова