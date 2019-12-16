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Россиянин в Корее сбил двух человек и скрылся с места ДТП

ДТП, авария, знак аварийной остановки, происшествие

Гражданин России задавил двух дорожных рабочих в Южной Корее, после чего скрылся с места ДТП, сообщает DEITA.RU.

Как передает телеканал MBC, 26-летний гражданин России не имел водитеьского удостоверения. Ранним утром в субботу 14 декабря в городе Мокпхо провинции Чолла-Намдо решил объехать строительные заграждения на дороге и в итоге наехал на двух дорожных рабочих, которые ремонтировали пешеходный переход.

Пострадавшие рабочие, китайцы корейского происхождения, были доставлены в больницу, где скончались.

Россиянин сбежал с места происшествия, но спустя три часа сам сдался полиции, в его отношении ведется расследование. В Южной Корее наезд и побег с места происшествия в случае смерти пострадавшего подразумевает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 лет.

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