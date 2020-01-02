telegr wh call

Новости

Роспотребнадзор отбирает у школьников Приморья снюс

2 Январь 2020, 16:15

ВОЗ поставил под сомнение пользу рассола

2 Январь 2020, 15:45

Пьяный приморец вылетел во Владивосток, а проснулся на Камчатке

2 Январь 2020, 15:15

Рост детской заболеваемости зафиксировали в России

2 Январь 2020, 14:45

Стало известно, как избежать штрафа при езде без ремня безопасности

2 Январь 2020, 14:15

Обиженный водитель расстрелял машину с матерью с ребенком

2 Январь 2020, 13:45

Цены на автомобили резко «взлетели» в России

2 Январь 2020, 13:15

Раскрыты народные способы борьбы с алкогольным отравлением

2 Январь 2020, 12:45

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Россиянин заплатил сто рублей и стал миллиардером

деньга, карты, карта, монета, монеты, рубль, рубли, кошелек

Для кого-то из жителей России полученные в новогоднюю ночь пожелания о достатке и богатстве сбылись в считанные часы. Первого января 2020 года организаторы разыграли праздничный тираж популярной у граждан лотереи «Русское лото» на миллиард рублей, сообщает DEITA.RU.

О новом миллиардере известно очень мало. Из этических соображений и дабы обезопасить внезапно разбогатевшего россиянина от внимания прессы и «доброжелателей», в оргкомитете лотереи сообщили лишь то, что победитель проживает в Москве и «билет в новую жизнь» обошелся ему всего в сто рублей.

Отмечается, что россиянин еще не был оповещен о самом большом в истории страны выигрыше т.к. его контактные данные неизвестны организаторам лотереи.

«Мы ждем его для оформления, но связаться с ним не можем. Одно дело, если б он купил билет на сайте, а другое типографский. Надеемся он читает сейчас новости. Обычно победители находятся в течение одной - двух недель», - сообщили в пресс-службе гослотереи.

Кстати, «счастливый билет» был одним из более пятидесяти миллионов лотерейных билетов, проданных по всей стране. Призы по одному миллиону рублей и выиграли житель Камчатки, Хабаровского и Приморского края.

Екатерина Цой

Читайте также:

Российский регион отдаст миллиардерам 135 миллионов

Российские миллиардеры стали ещё богаче

Китай заберёт себе крупную российскую компанию

Популярное

«Мусорный скандал» разгорается в одном из микрорайонов Владивостока

Путин назначил новый правоохранительный орган

Центробанк начал брать комиссию за перевод денег

Стало известно, как избежать штрафа при езде без ремня безопасности
Загрузка...
Загрузка...