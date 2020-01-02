Россиянин заплатил сто рублей и стал миллиардером

Для кого-то из жителей России полученные в новогоднюю ночь пожелания о достатке и богатстве сбылись в считанные часы. Первого января 2020 года организаторы разыграли праздничный тираж популярной у граждан лотереи «Русское лото» на миллиард рублей, сообщает DEITA.RU.

О новом миллиардере известно очень мало. Из этических соображений и дабы обезопасить внезапно разбогатевшего россиянина от внимания прессы и «доброжелателей», в оргкомитете лотереи сообщили лишь то, что победитель проживает в Москве и «билет в новую жизнь» обошелся ему всего в сто рублей.

Отмечается, что россиянин еще не был оповещен о самом большом в истории страны выигрыше т.к. его контактные данные неизвестны организаторам лотереи.

«Мы ждем его для оформления, но связаться с ним не можем. Одно дело, если б он купил билет на сайте, а другое типографский. Надеемся он читает сейчас новости. Обычно победители находятся в течение одной - двух недель», - сообщили в пресс-службе гослотереи.

Кстати, «счастливый билет» был одним из более пятидесяти миллионов лотерейных билетов, проданных по всей стране. Призы по одному миллиону рублей и выиграли житель Камчатки, Хабаровского и Приморского края.

Екатерина Цой