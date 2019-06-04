Причиной задержания гражданина России стала попытка запечатлеть прекрасное, сообщает DEITA.RU.

Агентство ТАСС передаёт информацию о задержании россиянина в столице Японии - Токио. По данным издания, 39-летний мужчина пробрался на крышу одного из центральных зданий города и намеревался заснять с помощью летающего дрона окружающие красоты.

По предварительной информации, на действия россиянина пожаловались в полицию местные жители, ставшие свидетелями происходящего. К этому времени гражданин России уже успел запустить с крыши здания дрон.

В полиции мужчина уже признал свою вину, объяснив свой поступок тем, что именно с той точки, где он оказался, открывается самый лучший вид Токио.

Тем временем, международные связи Японии и России крепнут день ото дня. Главной темой обсуждения между двумя странами остаётся вопрос Курильских островов. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров попросил японское руководство не обнадёживать жителей страны успехами в переговорах.