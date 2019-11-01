Россиянина посадят за ненависть к иностранцам

Мужчина отправил сообщение с призывом избивать граждан других стран, сообщает DEITA.RU.



Житель Магаданской области может получить наказание в виде 5 лет лишения свободы за распространение в мессенджере WhatsApp экстремистских сообщений. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным УФСБ области, мужчина рассылал в мессенджере экстремистские сообщения с призывами учинить физическую расправу над иностранными гражданами. Отправителя сообщений быстро нашли ФСБшники. Уголовное дело уже направлено в суд. Максимальное наказание по статье – 5 лет лишения свободы.

Елена Миронова