Россиянина посадят за ненависть к иностранцам

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Мужчина отправил сообщение с призывом избивать граждан других стран, сообщает DEITA.RU.

Житель Магаданской области может получить наказание в виде 5 лет лишения свободы за распространение в мессенджере WhatsApp экстремистских сообщений. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным УФСБ области, мужчина рассылал в мессенджере экстремистские сообщения с призывами учинить физическую расправу над иностранными гражданами. Отправителя сообщений быстро нашли ФСБшники. Уголовное дело уже направлено в суд. Максимальное наказание по статье – 5 лет лишения свободы.

Елена Миронова

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