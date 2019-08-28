Работники одного из фотосалонов Екатеринбурга для рекламы собственных услуг использовали фотографию клиентки. При этом применили ее очень оригинальным способом — показали потенциальным заказчикам, каким образом будет выглядеть портрет на памятник, сообщает DEITA.RU.

Родственница девушки зашла в фотосалон, где ее ждал неприятный сюрприз. На выставочной зоне стоял портрет на могилу родной сестры в рамке. Судя по датам жизни, девушка прожила всего лишь семь лет и умерла в 2004 году.

Гражданка была шокирована увиденным и потребовала, чтобы портрет сняли. Сотрудники фотосалона пошли навстречу и даже передали хозяйке фотографии портрет, завернутый в фирменную упаковку.

По словам девушки, чей портрет оказался на выставочном стенде, сначала она направила претензию руководителю с требованием возместить ей моральный ущерб в размере пятьдесят тысяч. Однако письмо вернулось непрочитанным. В связи с этим девушка подала иск в суд. На этот раз она хочет возместить моральный ущерб в размере 100 тысяч, пишет "Комсомольская правда Урал".

Напомним, что, согласно российскому законодательству, фотосалоны имеют права хранить снимки клиентов, однако использовать их не могут, тем более в коммерческих целях.

Екатерина Брязгунова