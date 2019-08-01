Россиянка с помощью суда получила от ПФР компенсацию расходов за отдых в Таиланде, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на РГ. Случай произошел в одном из камчатских городов – Елизово.

Женщина потребовала от пенсионного фонда оплатит ей поездку целиком, компенсировав потраченные 50 897 рублей. В просьбе было отказано: неработающие пенсионеры из районов Крайнего Севера могут рассчитывать только на компенсацию проезда до места отдыха и от него к дому лишь в пределах РФ.

Гражданка пересмотрела свое обращение и потребовала уже компенсировать средства, потраченные на проезд по территории России. Она обратилась в суд.

Ее просьба была услышана: в суде отчасти удовлетворили иск и обязали ПФР вернуть женщине 22 755 рублей, которые она потратила на дорогу.

Анастасия Туркова