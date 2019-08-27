Во время восхождения на японский вулкан Фудзияма погибла гражданка России, сообщает DEITA.RU по материалам агентства Kyodo.

По данным издания, на 29-летнюю россиянку упал камень или осколок горной породы. Сейчас японские полицейские проверяют эту версию, обследуя горную тропу и ее окрестности.

Гора Фудзи прочно вплетена в японскую культуру и образ. Литература еще в VIII веке содержит ссылки на действующий вулкан, который в последний раз извергался в начале 1700-х годов.

В ясный день вы можете увидеть самую высокую в стране вершину из Токио. Однако восхождение на гору может быть несколько разочаровывающим, поскольку пейзаж, который ведет к вершине, в основном скуден.

Дмитрий Санников