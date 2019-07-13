Туристку из России, которая отдыхала на Бали, увезли в психиатрическую клинику на лечение, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Интерфакс».

Женщина снимала виллу на острове и жила так примерно две недели. Но вскоре соседи начали жаловаться на нее в полицию, описывая ее поведение как близкое к сумасшествию. Полицейские, оказавшись на вилле, обнаружили россиянку лежащей в оцепенении и не реагирующей на обращения. При попытке отвезти ее в клинику, она начала пинать стражей правопорядка.

Как оказалось, у женщины действительно имеются проблемы с психикой. В данном случае обострение могло произойти из-за того, что у нее закончились деньги – такое иногда случается с туристами. Люди впадают в депрессию.

В клинике пообещали отправить пострадавшую к российским дипломатам, как только подлечат.

Анастасия Туркова