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Россиянка пристроила к однушке три комнаты

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Россиянка незаконно пристроила к однушке три комнаты. Соседи хозяйственной женщины не оценили столь интересный способ использования общедомового технического этажа и обратились в правоохранительные органы. Подробности об этом инциденте сообщает DEITA.RU.

Необычный случай самовольного расширения жилья произошел в одной из десятиэтажек в Екатеринбурге. Жители многоквартирного дома на улице Самолетная подали коллективную жалобу на соседку, которая в буквальном смысле захватила часть технического помещения на одиннадцатом этаже, превратив его в полноценную трех комнатную квартиру. Свои дополнительные квадратные метры женщина огородила от посторонних глаз стеной с пеноблоков.

Как передает слова возмущенных соседей нарушительницы «Российская газета», ремонтные работы на чердаке имели колоссальный масштаб: нанятые строители провели в «квартире» трубы и проводку, оборудовали санузел, провели отопление и даже заменили маленькие технические окна на полноценные пластиковые конструкции. Сама женщина к моменту начала судебных разбирательств уже расставила мебель и постелила ковровое покрытие на полу комнат.       

Несмотря на то, что иск от ТСЖ дома был очень быстро удовлетворен, россиянка проигнорировала судебное требование освободить техническое помещение и вернуть этаж общего пользования к его первоначальному виду.   

По утверждению соседей, женщина продолжала как ни в чем не бывало жить в нелегальной двухэтажной квартире до тех пор, пока в дело не вступили судебные приставы.       

Устав от длительных уговоров предприимчивой горожанки, в один день пристав-исполнитель просто пришел и собственноручно разрушил незаконную перегородку на чердаке. В связи с тем, что роскошный пентхаус превратился в тыкву, россиянке ничего не осталось, кроме как съехать из дополнительных квадратных обратно в однушку вместе со всем своим скарбом.

Кстати, за нарушительницей все еще «висит» должок. Обязав женщину «вернуть технический этаж в первоначальное состояние», суд прописал обязанность последней восстановить прежние оконные проемы т.е. починить отбитый кувалдами рабочих фасад.  

Екатерина Цой

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