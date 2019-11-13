Новости
Фото: ДТП из-за метели уже начались
13 Ноябрь 2019, 20:15
Владельцев банковских карт ждут серьезные неприятности
13 Ноябрь 2019, 20:00
Аномальные морозы нагрянули на российские регионы
13 Ноябрь 2019, 19:40
Россиянка пристроила к однушке три комнаты
13 Ноябрь 2019, 19:20
Участники третьего хакатона предложат решения для клиентского опыта Tele2
13 Ноябрь 2019, 19:05
Автомобиль охвачен пламенем на столичной улице
13 Ноябрь 2019, 19:00
Открытый чемпионат «Навыки мудрых» проходит в Приморье
13 Ноябрь 2019, 18:37
Сбербанк раздает богатые подарки клиентам
13 Ноябрь 2019, 18:35
Россиянка пристроила к однушке три комнаты
Россиянка незаконно пристроила к однушке три комнаты. Соседи хозяйственной женщины не оценили столь интересный способ использования общедомового технического этажа и обратились в правоохранительные органы. Подробности об этом инциденте сообщает DEITA.RU.
Необычный случай самовольного расширения жилья произошел в одной из десятиэтажек в Екатеринбурге. Жители многоквартирного дома на улице Самолетная подали коллективную жалобу на соседку, которая в буквальном смысле захватила часть технического помещения на одиннадцатом этаже, превратив его в полноценную трех комнатную квартиру. Свои дополнительные квадратные метры женщина огородила от посторонних глаз стеной с пеноблоков.
Как передает слова возмущенных соседей нарушительницы «Российская газета», ремонтные работы на чердаке имели колоссальный масштаб: нанятые строители провели в «квартире» трубы и проводку, оборудовали санузел, провели отопление и даже заменили маленькие технические окна на полноценные пластиковые конструкции. Сама женщина к моменту начала судебных разбирательств уже расставила мебель и постелила ковровое покрытие на полу комнат.
Несмотря на то, что иск от ТСЖ дома был очень быстро удовлетворен, россиянка проигнорировала судебное требование освободить техническое помещение и вернуть этаж общего пользования к его первоначальному виду.
По утверждению соседей, женщина продолжала как ни в чем не бывало жить в нелегальной двухэтажной квартире до тех пор, пока в дело не вступили судебные приставы.
Устав от длительных уговоров предприимчивой горожанки, в один день пристав-исполнитель просто пришел и собственноручно разрушил незаконную перегородку на чердаке. В связи с тем, что роскошный пентхаус превратился в тыкву, россиянке ничего не осталось, кроме как съехать из дополнительных квадратных обратно в однушку вместе со всем своим скарбом.
Кстати, за нарушительницей все еще «висит» должок. Обязав женщину «вернуть технический этаж в первоначальное состояние», суд прописал обязанность последней восстановить прежние оконные проемы т.е. починить отбитый кувалдами рабочих фасад.
Екатерина Цой