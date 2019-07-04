Темнокожая пассажирка жаловалась с своих аккаунтах в соцсетях на россиянку, не захотевшую сидеть рядом с ней в самолете из-за темного цвета кожи, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Ленту.ру».

Обиженная девушка летела в Чикаго из Лас-Вегаса. Когда она зашла на борт самолета, то обнаружила, что на соседнем месте сидит россиянка. Причем гражданка России запретила девушке садиться рядом с ней, поэтому девушке пришлось поменяться местами с другим пассажиром.

Темнокожая девушка призналась, что никогда не попадала в такие ситуации раньше, и для нее это стало большим стрессом. Другие пассажиры успокаивали ее в пути все четыре часа – она чувствовала себя оскорбленной и униженной.

Позже девушка написала в соцсети о том, что россиянка принесла ей свои извинения и назвала причину столь бурной реакцией: она рассчитывала, что соседнее место будет свободным весь полет. Но при этом она охотно согласилась пережить присутствие рядом белокожего студента. Правда, новый попутчик называл ее расисткой весь полет.

Ситуация разлетелась по интернету, и пользователи удивлялись произошедшему, но кое-кто и шутил. Поступок россиянки для многих остался непонятен.

Анастасия Туркова