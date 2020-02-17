Россиянка умерла на конкурсе по поеданию пирожных

В Москве 23-летняя девушка скончалась во время участия в конкурсе по поеданию пирожных на скорость, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, согласно установленным правилам, победа присуждалась тому, кто съест сладкого больше остальных участников. Во время поедания пирожных участница начала задыхаться и упала.

На место происшествия прибыла скорая помощь, медики констатировали смерть.

Весной прошлого года подобный инцидент произошел во Владимире. 45-летний участник конкурса по поеданию блинов скончался во время масленичных гуляний. Мужчине стало плохо, он упал на землю, а очевидцы ничем не смогли ему помочь.