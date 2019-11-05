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19 Август 2019, 19:45

Россиянка возглавила список самых богатых женщин

деньги, рубли, рубль

Россиянка попала в «пятерку» самых богатых жителей Финляндии. Согласно рейтингу Налоговой службы страны, в прошлом году общая сумма доходов Марии Севериной превысила показатель в тридцать шесть миллионов евро.  Об этом сообщает DEITA.RU.

В ведомстве Финляндии отметили, что бывшая гражданка России сегодня занимается должность исполнительного директора передовой компании в сфере биотехнологий HyTest в городе Турку, которая уже более двадцати лет является мировым лидеров в области изготовления моноклональных антител и антигенов - сырья, необходимого для проведения медицинских анализов.

Отмечается, что Мария Саверина уже более тридцати лет живет и работает в Финляндии.    

Кстати, россиянка с финским гражданством является не единственной богатейшей представительницей России. Супруга спецпредставителя президента Владимира Путина Дмитрия Пескова Татьяна Навка признана самой богатой женой сотрудников администрации президента. Доход олимпийский чемпионки в прошлом году был выше двухсот восемнадцати миллионов рублей, в том время как Песков заработал «лишь» двенадцать с половиной миллионов рублей.

В интервью одну популярному санкт-петербургскому изданию фигуристка рассказала, что столь большая разница в доходах не является причиной разлада между супругами, даже наоборот - Песков, по словам Татьяны Навки, гордится денежной хваткой и нерасточительностью супруги.

Информация о доходах указанных высокопоставленных россиян взята из сведений о доходах на официальном сайте Кремля.   

Екатерина Цой

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