Органы проводят проверку по факту случившегося, сообщает DEITA.RU.

Следственный комитет отреагировал на информацию в СМИ о том, что в городе Сергиев Посад одна из местных жительниц оставила своего собственного ребёнка в камере хранения магазина.

Пострадавшего малыша обнаружили сотрудники супермаркета после того, как он начал плакать и кричать. Администраторы вскрыли дверцу шкафчика и вызволили ребёнка из душного плена.

При этом, у происшествия нашёлся как минимум один очевидец. Мужчина, ставший свидетелем произошедшего, сказал, что мать ребёнка утверждала, что он залез в ячейку самостоятельно, а когда он попытался снять это на видео, мать сразу же поспешила удалиться вместе с чадом.

Дмитрий Шевченко