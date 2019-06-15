В России женщинам открыты многие дороги, но при этом существуют профессии, куда их все-таки не возьмут, сообщает DEITA.RU. Публикуем некоторые из них.

Особым постановлением правительства женщинам запрещено обучаться больше, чем на четыреста специальностей. Таким образом женщин оберегают от непосильных нагрузок, угрозы здоровью и травм.

Так, женщине запрещено быть рыбаком. Порыбачить для души можно, но есть некоторые ограничения.

Не может женщина стать машинистом электропоезда, тепловоза, дизель-поезда. Помощником машиниста ее тоже не допустят. Как и водителем автобуса, если в нем больше 14 посадочных мест.

Нельзя быть боцманом, матросом, шкипером или помощником шкипера. Также даме не позволят стать носильщиком багажа и ручной клади в аэропортах, машинистом бульдозера или трактора, грузовика, аэросаней.

Нельзя стать вальщиком леса, водолазом, бойцом скота и плотником.

Кроме этого запрещается работа на вредных производствах.

Анастасия Туркова

