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Источник изображения: пиксабей

В России женщинам открыты многие дороги, но при этом существуют профессии, куда их все-таки не возьмут, сообщает DEITA.RU. Публикуем некоторые из них. 
Особым постановлением правительства женщинам запрещено обучаться больше, чем на четыреста специальностей. Таким образом женщин оберегают от непосильных нагрузок, угрозы здоровью и травм. 
Так, женщине запрещено быть рыбаком. Порыбачить для души можно, но есть некоторые ограничения. 
Не может женщина стать машинистом электропоезда, тепловоза, дизель-поезда. Помощником машиниста ее тоже не допустят. Как и водителем автобуса, если в нем больше 14 посадочных мест. 
Нельзя быть боцманом, матросом, шкипером или помощником шкипера. Также даме не позволят стать носильщиком багажа и ручной клади в аэропортах, машинистом бульдозера или трактора, грузовика, аэросаней. 
Нельзя стать вальщиком леса, водолазом, бойцом скота и плотником. 
Кроме этого запрещается работа на вредных производствах. 
Анастасия Туркова

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