Закрепить сокращенный рабочий день для женщин в сельской местности предлагают власти, и Госдума рассматривает этот законопроект, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Поправки могут быть внесены в Трудовой кодекс после дискуссии о прежних нормативных актах, принятых при СССР. Женщин нельзя было оставить без соцзащиты, объяснили авторы законопроекта. Об этом неоднократно просили профсоюзы.

Если закон будет принят, живущим и трудящимся в сельской местности женщинам оставят длину рабочей недели не более 36 часов при оплате труда, полагающейся за полную рабочую неделю.

Анастасия Туркова