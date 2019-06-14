Очередная инициатива правительства может улучшить демографию в стране, сообщает DEITA.RU.



Россиянки, вероятно, смогут более самостоятельно подходить к вопросу декретного отпуска. Новую инициативу выдвинул руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве России Сергей Рыбальченко.

Рыбальченко предлагает, чтобы каждая женщина сама выбирала необходимую для нее длительность декретного отпуска. Кроме того, исходя из длительности декрета женщина сама сможет корректировать размеры выплат, которые получит. По мнению автора идеи, если мать меняет срок декрета, должна поменяться и сумма ежемесячных выплат.

Для тех, кто не хочет отсиживаться дома все полтора года, предлагается увеличить размер выплат. Если женщина пробудет дома все полтора года, то получит 40% от зарплаты. А если девять месяцев, то вдвое больше. Такая ситуация кажется авторам инициативы справедливой.

Ранее сообщалось о том, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова сказала, что малоимущими становятся больше половины граждан РФ, имеющих большую семью.

Елена Миронова