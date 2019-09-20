Россиянки в декрете получат больше денег

Депутат Госдумы высказала свое мнение по поводу увеличения материнского капитала для россиян в следующем году. Об этом сообщает DEITA.RU.

Индексация маткапитала в 2020 году приведет к тому, что единовременная выплата для молодых мам России вырастет примерно на тринадцать тысяч шестьсот рублей. По словам «семейного» депутата Госдумы Ольги Окуневой, остатки по «материнским» сертификатам, частично использованных российскими семьями также будут проиндексированы с первого февраля следующего года.

Депутат рассказала, что подавляющее большинство получателей сертификатов используют помощь от государства для решения своих жилищных проблем, а потому не может быть и речи об упразднении данной меры поддержки семьям с детьми.

«Субъекты РФ также вносят свою лепту в оказании помощи родителям и детям. Например, предоставляя многодетным семьям земельные участки или «альтернативные» денежные сертификаты на приобретения или расширения жилья. Разумеется, хотелось бы, чтобы на этом региональные меры поддержки по возможности не исчерпывались», - цитирует чиновника РИА ФАН.

Екатерина Цой