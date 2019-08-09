Чаще всего первый малыш появляется на свет, когда россиянкам исполняется двадцать шесть лет, сообщает DEITA.RU. Такие данные опубликовал Росстат.

Согласно полученным данным в ходе исследования, второй ребенок в семье становится подарком на тридцатилетие мамы, третий — в тридцать один год, а четвертый, если на такого семья, конечно, решилась, — в возрасте Иисуса Христа.

Отмечается, что возраст рождения первого ребенка, начиная с 2004 года, сильно увеличился. Это связано в первую очередь с желанием женщин получить высшее образование и построить карьеру. Только после это милые дамы задумываются о малыше.

Екатерина Брязгунова