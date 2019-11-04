Россиянку оштрафовали за курение на балконе

Жительницу Снежинска оштрафовали на 3 тысячи рублей за пагубную привычку – курение на собственной лоджии, сообщает DEITA.RU.

По данным портала 74.ru, заявление на женщину подал её сосед. По словам мужчины, весь дым из соседнего балкона попадал ему в квартиру, так, что «нельзя было проветрить». По этой причине семья истеца была вынуждена держать окна постоянно закрытыми, сообщает портал.

Снежинский городской суд подчеркнул, что россиянин обратился к ним с просьбой запретить соседям «дымить» на лоджии и взыскать 10 тысяч в качестве компенсации морального вреда. В качестве доказательства мужчина представил видео с процессом курения и летящим дымом.

Ответчица, в свою очередь, заявила, что на балконе курит не она, а ее супруг и приходящие гости. Однако, дым в помещение попадает в любом случае, а владелицей жилья является именно указанная женщина.

Суд частично удовлетворил требования истца, оштрафовав его соседку на 3 тысячи рублей. Судья отметил, что в стране нет норм, запрещающих курить на собственном балконе.

«Правильно сделали. У нас тоже сосед курит постоянно на балконе. При том, туда они ходят курить до 11 вечера – потом у них ребенок ложится в комнате спать, и соседи бегают на кухню курить. И курили бы всегда там – с кухни дыма у них не идет, никому не мешают. А так – свой ребенок им важен, а на чужих плевать», - обсуждают эту новость в социальной сети.

«Сделайте себе вытяжку на кухне, да дымите, сколько влезет. Еще бесит, когда в подъезде дымят, а то и в лифте», - возмущаются комментаторы.

Напомним, что 1 октября в стране ужесточились противопожарные нормы. Согласно новому закону, на балконах нельзя использовать огонь. Хотя курение запрещено только в случае, если является непосредственной пожарной угрозой.

Александра Маслова