В Государственной Думе не исключили, что природные катаклизмы во всей стране могут быть испытанием климатического оружия западными партнерами, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал депутат Алексей Журавлев во время прямого эфира на телеканале «Россия 1».

По его словам, все должны понимать, что такого лета в России не может быть, потому что просто не может быть в принципе. В первую очередь он упомянул ливневые дожди в Москве и страшные пожары в Сибири. В связи с этим Журавлев предполагает, что природная аномалия — это следствие испытания климатического оружия.

Стоит отметить, что россияне, действительно, находятся в сложной ситуации, не считая Сибири и Москвы, Дальний Восток медленно, но верно уходит под воду, жители центральной части страны задумались об отоплении в августе, а в Республике Коми и в Архангельской области ожидаются заморозки в ближайшее время.

Екатерина Брязгунова