Россию могут отстранить от Олимпиады-2020

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Следующие игры должны пройти в Токио, сообщает DEITA.RU.

Российские спортсмены могут не поехать в следующем году на мировое первенство в Японию из-за того, что, по данным газеты The Telegraph, московских медиков заподозрили в подделке результатов анализов перед их передачей в WADA.

Речь идёт о передаче, которая состоялась ещё в начале текущего года. По информации собственного источника издания, сама контролирующая организация могла заниматься изменением данных, предоставленных ей российской стороной.

При этом, организация пока всё ещё проводит проверку появившихся сведений о возможных нарушениях со стороны России, однако уже замечает, что если сообщения подтвердятся, то с высокой долей вероятности российских спортсменов могут отстранить от участия в Олимпиаде.

Ранее сообщалось о том, что Токио всё ещё не активировало продажу десятка тысяч билетов для российских болельщиков, которые положены России в качестве квоты.

Дмитрий Шевченко

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