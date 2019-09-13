Россию накрыла волна мошенничеств с поддельными номерами

Водители начали жаловаться на чужие штрафы, которые их вынуждают оплачивать, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Autonews.

У авто появляются двойники в разных частях страны. Злоумышленника найти практически невозможно, оспорить наказание – тоже, а все дело в том, что номерами добросовестных водителей незаконно пользуется кто-то еще.

Даже если сотрудники ГИБДД видели перед собой автомобиль совершенно другой марки и расцветки, нежели ваш, штраф вам все равно не отменят: он выписывается по номеру. Извольте его оплатить, отвечают стражи дорог, не желая ничего слушать. Даже если вы не выезжали из города и способны это доказать.

Попытки выловить мошенника затягиваются на долгие месяцы, и кошелек все это время страдает. В лучшем случае ГИБДД отменит штраф, но поймать нарушителя оказывается сложнее.

Доказать инспекторам, что автомобиль – не ваш, можно. Можно даже добиться выговора для сотрудника, который оформлял штрафы на вас, видя на фото иную машину. А то и после того, как вы сменили номера. Но как вернуть деньги?

Автолюбителей просят обращаться в полицию и обжаловать приходящие штрафы. В МВД пообещали, что Госавтоинспекция займется вплотную поимкой нарушителей с помощью новой системы в следующем году. В настоящее время ведутся испытания.

Анастасия Туркова